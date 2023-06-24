بالفيديو: مكتب النائب العام يوضح تفاصيل ضبط أجهزة تعدين العملات المشفرة في السراج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، اليوم السبت، تفاصيل ضبط أجهزة ومعدات مستخدمة في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: «رئيس النيابة في مكتب النائب العام نظر مدوَّنة جمع الأدلة التي طويت على ظَنِّ مأمور الضبط القضائي المنسَّب إلى جهاز المباحث الجنائية بممارسة نشاط تعدين العملات الافتراضية في منطقة السراج».

انتقال الضبطية القضائية إلى محل النشاط

وأوضح البيان: «رئيس النيابة، وعقب تقديره جدية الاستقصاء، أقر بانتقال الضبطية القضائية إلى محل النشاط، لإثبات حالة الأشياء، ومناظرة نشاط الأشخاص الموجودين في الموقع، فترتَّب عن إنفاذ الإجراء المأمور به إثبات ممارسة تعدين العملات الرقمية بواسطة أجهزة ومعدات أعدت لهذا الغرض».

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جاء بيان النيابة العامة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان مقتضب، ضبط الأجهزة، واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، دون أن يفصح عن المزيد بشأن تفاصيل الواقعة والمتورطين فيها.

