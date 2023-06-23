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رفع سقف السحب في المصرف التجاري الوطني بسرت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 10:40 مساء
رفع سقف السحب في المصرف التجاري الوطني بسرت
المصرف التجارى الوطنى. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدير فرع المصرف التجاري الوطني بسرت جمعة يونس ناجي، رفع سقف السحب للزبائن بالمصرف اعتبارا من غدٍ السبت من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار ليبي، من أجل تغطية مصاريف وحاجات الأسرة الليبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري

10 ملايين دينار ليبي سيولة نقدية للمصرف
وأوضح مدير فرع المصرف وصول سيولة نقدية للمصرف تقدر بـ10 ملايين دينار ليبي، لتغطية حاجات زبائن المصرف بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن سقف السحب خمسة آلاف دينار ليبي.

يشار إلى أن عدد الحسابات الجارية في فرع المصرف تبلغ نحو 50 ألف حسابٍ جارٍ.

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