بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل المصرف التجاري الوطني، اليوم السبت، بافتتاح فرع الهواري بمقره الأصلي في منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

المشاركون في افتتاح المصرف التجاري الوطني فرع الهواري

حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة المصرف والمدير العام ومدير إدارة الفروع، ومدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي، وفق بيان صحفي لمديرية أمن بنغازي.

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كما شارك في الافتتاح رئيس جهاز الظواهر السلبية، ومُمثل عن جهاز البحث الجنائي، ورئيس فرع جهاز أمن المرافق والمنشآت، ولفيف من ضباط الأجهزة الأمنية، وقيادات مصرفية كبيرة.

من حفل افتتاح المصرف التجاري الوطني فرع الهواري، 13 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

من حفل افتتاح المصرف التجاري الوطني فرع الهواري، 13 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

من حفل افتتاح المصرف التجاري الوطني فرع الهواري، 13 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

من حفل افتتاح المصرف التجاري الوطني فرع الهواري، 13 مايو 2023. (مديرية أمن بنغازي)