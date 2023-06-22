الدبيبة يشكر مالطا على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الشكر إلى مالطا على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الليبي، واعتبر أن هذه الخطوة «ستكون فرصة ممتازة لاتخاذ خطوات مماثلة في دول أوروبية أخرى».

ووصف الدبيبة خلال مؤتمر صحفي في طرابلس المحادثات مع رئيس مجلس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، بـ«المثمرة»، وقال إنها تناولت عدة مواضيع منها «تطوير مسار التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين في عدة مجالات من بينها الطاقة والمواصلات والاقتصاد».

وأضاف الدبيبة أن المحادثات تطرقت كذلك إلى «ملفات سياسية متعلقة بالجهود المالطية في شتى المحافل الدولية لدعم استقرار ليبيا»، وأشار إلى أن هذه المواقف «تطابقت في مسألة أهمية الذهاب إلى الانتخابات في ليبيا»، لافتا إلى تجديده موقف حكومته حول ضرورة إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة تضمن عدم إطالة المراحل الانتقالية.

ويزور أبيلا العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الداخلية والأمن بايرون كاميليري، ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي، حسب بيان لوزارة الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».