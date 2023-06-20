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يمتلك ثروة هائلة ويعيش بمالطا كلاجئ.. «ليلو كينج» أسطورة تجارة المخدرات مطلوب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 06:36 مساء
يمتلك ثروة هائلة ويعيش بمالطا كلاجئ.. «ليلو كينج» أسطورة تجارة المخدرات مطلوب في ليبيا
محمد علي أحمد المصراتي، المعروف باسم «ليلو كينج» (موقع لوفين مالطا)
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كشفت وسائل إعلام مالطية، اليوم الثلاثاء، قضية أحد أبرز تجار المخدرات المطلوب لدى السلطات الليبية، الذي كوّن ثروة هائلة ويعيش في مالطا كلاجئ.

وذكر موقع «لوفين مالطا» الناطق بالإنجليزية، أن محمد علي أحمد المصراتي، المعروف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «ليلو كينج»، مطلوب في ليبيا بتهمة القتل وتهريب المخدرات، وفقًا لشهادة قضائية.

يشير الموقع إلى أن المصراتي، الذي يعيش هناك كلاجئ منذ العام 2015، سُحب وضعه كلاجئ الشهر الماضي، ويواجه الآن التسليم إلى السلطات الليبية، التي طلبت رسميًا من مالطا احتجازه وتسليمه لمواجهة اتهامات في ليبيا.

وأدلى ضابط ارتباط من الإنتربول في المحكمة بأن اسم المصراتي ورقم جواز سفره وتاريخ ومكان ميلاده، إلى جانب تفاصيل تعريفية أخرى تطابق تلك الخاصة بشخص مطلوب في طرابلس.

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القبض على «ليلو كينج»
وألقي القبض على المصراتي خلال مداهمة مخدرات في سانت جوليانز المالطية في مايو مع اثنين آخرين، بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي والمشاركة في الجريمة المنظمة. وكشف اعتقاله عن أسلوب حياة مترف، جرى تمويله من مصادر مجهولة، مما أدى إلى مزيد من الشكوك حول قيامه بأنشطة غير مشروعة.

وروى مفتش النيابة تونجوي فاروجيا عملية المداهمة التي أدت إلى اعتقال المصراتي، وقدم سردًا مفصلاً للتحقيق، وكشف عن الأشياء الثمينة التي جرى اكتشافها أثناء تفتيش منزله، ومن بينها ثلاثة أجهزة آيفون، ومجموعة متنوعة من الملابس والأحذية ذات العلامات التجارية، وكمية كبيرة من المجوهرات.

ثروة «ليلو كينج» الغامضة
على الرغم من هذا العرض للثروة، زعم المصراتي أنه يعيش من دون إيجار في إحدى الشقق التي يملكها صديق وأن سياراته الفاخرة مستعارة وليست ملكه.

أثناء استجوابه، أصر المصراتي على أن ثروته أتت من أموال مرسلة من الخارج. وذكر أنه سبق له استلام الأموال من خلال «ويسترن يونيون»، ولكن بعد توقف الخدمة في ليبيا وحظر معاملات السويفت، بدأ في استخدام نظام الحوالة، وهو نظام تمر فيه الأموال عبر سلسلة من الوسطاء والجهات الخارجية قبل الوصول إلى المستلم.

مع استمرار القضية، يشير الموقع المالطي أن هناك أسئلة مهمة لا تزال بلا إجابة حول ثروة المصراتي الغامضة وعلاقاته المزعومة بالجريمة المنظمة، في حين تظهر العديد من القصص القديمة بين الجالية الليبية حول كيفية جني أمواله.

محمد علي أحمد المصراتي، المعروف باسم «ليلو كينج» (موقع لوفين مالطا)
محمد علي أحمد المصراتي، المعروف باسم «ليلو كينج» (موقع لوفين مالطا)
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