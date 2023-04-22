هزة أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب شرق مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت هزة أرضية، صباح اليوم السبت، بقوة 5.5 درجة في منطقة بالبحر المتوسط جنوب شرق مالطا، وفق المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة التي سجلت في الساعة 12:19 دقيقة صباحا، وقعت على بعد 125 كيلومترا جنوب شرق العاصمة المالطية فاليتا، ونحو 230 كيلومترا شمال شرق العاصمة طرابلس.

وق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي رصدت الهزة، إلى أنها وقعت على عمق 11.8 كيلومترا.

وسُجلت في المدة الأخيرة هزتان أرضيتان في المنطقة، وقعت الأولى في 16 مارس الماضي بقوة 4.1 درجة، والثانية في 11 أبريل الجاري بقوة 4.2 درجة، حسب المراصد العالمية.