ملفات الربط الكهربائي والهجرة على أجندة لقاء الدبيبة ورئيس وزراء مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا والوفد المرافق له في مجمع قاعات غابة الناصر بالعاصمة طرابلس.

وسيناقش الطرفان مجالات التعاون بين الدولتين في ملفات الربط الكهربائي والصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويزور أبيلا طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الداخلية والأمن بايرون كاميليري، ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي.

واستقبلته المنقوش والوفد المرافق له في مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم.

الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)

الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)

الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)