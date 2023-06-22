  • Alwasat News
Atwasat

ملفات الربط الكهربائي والهجرة على أجندة لقاء الدبيبة ورئيس وزراء مالطا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 01:09 مساء
ملفات الربط الكهربائي والهجرة على أجندة لقاء الدبيبة ورئيس وزراء مالطا
الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)
alwasat radio

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا والوفد المرافق له في مجمع قاعات غابة الناصر بالعاصمة طرابلس.

وسيناقش الطرفان مجالات التعاون بين الدولتين في ملفات الربط الكهربائي والصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- المنقوش تستقبل رئيس وزراء مالطا في مطار معيتيقة
الدبيبة يوقع اتفاقيتي تعاون مع رئيس وزراء مالطا
المنفي يبحث مع رئيس وزراء مالطا التعاون في مجالات الصحة والطاقة والأمن

ويزور أبيلا طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الداخلية والأمن بايرون كاميليري، ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي.

واستقبلته المنقوش والوفد المرافق له في مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم.

الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)
الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)
الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)
الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)
الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)
الدبيبة خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مالطا، 22 يونيو 2023، (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا

عروض سعودية تجبر برشلونة على الاستسلام في صفقة سيلفا
رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ملفات الربط الكهربائي والهجرة على أجندة لقاء الدبيبة ورئيس وزراء مالطا
ملفات الربط الكهربائي والهجرة على أجندة لقاء الدبيبة ورئيس وزراء ...
نورلاند يبحث مع القوي جهود تعزيز استقلال القضاء
نورلاند يبحث مع القوي جهود تعزيز استقلال القضاء
الدبيبة يقرر تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منحة الطلاب الموفدين إلى الخارج
الدبيبة يقرر تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منحة الطلاب الموفدين إلى ...
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب ...
بعد غرق مهاجرين قبالة اليونان.. إسلام آباد تفكك لغز مسار وصول الباكستانيين إلى ليبيا
بعد غرق مهاجرين قبالة اليونان.. إسلام آباد تفكك لغز مسار وصول ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية
هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية...
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول جوارها
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع ......
الدبيبة يشكر مالطا على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الليبي
الدبيبة يشكر مالطا على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الليبي...
بعد غرق مهاجرين قبالة اليونان.. إسلام آباد تفكك لغز مسار وصول الباكستانيين إلى ليبيا
بعد غرق مهاجرين قبالة اليونان.. إسلام آباد تفكك لغز مسار ......
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي
«التعاون الإسلامي» تؤكد دعم المبادرات التي تحقق تطلعات الشعب......
المزيد