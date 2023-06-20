شاهد في «هنا ليبيا»: نقص المستلزمات يهدد حياة مرضى الكلى بفزان

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف استمرار معاناة مرضى الكلى في فزان، وسط تقاعس الجهات المسؤولة عن توفير حلول مستدامة للأزمة.

أسعار الأضاحي في تزايد

كما تطرق البرنامج إلى تزايد أسعار الأضاحي وسط ركود يسيطر على أسواق المواشي، مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث أرجع تجار تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، ومعاناة التجار خلال رحلة تربية الأضاحي من التكلفة الباهظة للأعلاف، إضافة إلى أجور العمال والرعاة وأدوية المواشي، وغياب دعم وزارة الاقتصاد.

المشاركة الليبية في الألعاب العالمية الصيفية ببرلين

وأشار البرنامج إلى مشاركة ليبيا في دورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في الملعب الرئيسي ببرلين، بمشاركة أكثر من 190 دولة، هي عدد الدول المشاركة فى الألعاب. واختُيرت بطلة الأوليمبياد الخاص الليبي في مجال السباحة لذوي «متلازمة داون» ريحان بن جليل ضمن الرياضيين الذين يحملون شعلة افتتاح الأوليمبياد الخاص في برلين، الذي تشارك ليبيا في منافساته بـ42 رياضيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر ثماني ألعاب رياضية: ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والدراجات والريشة الطائرة والبولينغ والبوتشي.

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