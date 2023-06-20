  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «هنا ليبيا»: نقص المستلزمات يهدد حياة مرضى الكلى بفزان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 09:28 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: نقص المستلزمات يهدد حياة مرضى الكلى بفزان
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 20 يونيو 2023
alwasat radio

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف استمرار معاناة مرضى الكلى في فزان، وسط تقاعس الجهات المسؤولة عن توفير حلول مستدامة للأزمة.

أسعار الأضاحي في تزايد
كما تطرق البرنامج إلى تزايد أسعار الأضاحي وسط ركود يسيطر على أسواق المواشي، مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث أرجع تجار تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، ومعاناة التجار خلال رحلة تربية الأضاحي من التكلفة الباهظة للأعلاف، إضافة إلى أجور العمال والرعاة وأدوية المواشي، وغياب دعم وزارة الاقتصاد.

المشاركة الليبية في الألعاب العالمية الصيفية ببرلين
وأشار البرنامج إلى مشاركة ليبيا في دورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في الملعب الرئيسي ببرلين، بمشاركة أكثر من 190 دولة، هي عدد الدول المشاركة فى الألعاب. واختُيرت بطلة الأوليمبياد الخاص الليبي في مجال السباحة لذوي «متلازمة داون» ريحان بن جليل ضمن الرياضيين الذين يحملون شعلة افتتاح الأوليمبياد الخاص في برلين، الذي تشارك ليبيا في منافساته بـ42 رياضيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر ثماني ألعاب رياضية: ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والدراجات والريشة الطائرة والبولينغ والبوتشي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي

بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟

شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟
السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي

السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي
اتهامات للمجتمع الدولي بتأييد تقاسم السلطة بين «النخب الفاسدة» في ليبيا بحجة «الاستقرار»

اتهامات للمجتمع الدولي بتأييد تقاسم السلطة بين «النخب الفاسدة» في ليبيا بحجة ...
الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو

ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)

نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)
شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه

شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه
مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان

واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار

اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط تشادي بأوراق ثبوتية ليبية مزورة في البريقة
ضبط تشادي بأوراق ثبوتية ليبية مزورة في البريقة
مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا لنحو 7 آلاف خريج من 51 مدينة
مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا لنحو 7 آلاف خريج من 51 مدينة
الليلة في «نسخة إلى الرأي العام».. المقريف يجيب عن التساؤلات بشأن مدارس الصفيح ونقص المدرسين بالجنوب
الليلة في «نسخة إلى الرأي العام».. المقريف يجيب عن التساؤلات بشأن...
اندلاع حريق بمخزن أسفل عمارة سكنية بمنطقة بوابة الجبس في طرابلس
اندلاع حريق بمخزن أسفل عمارة سكنية بمنطقة بوابة الجبس في طرابلس
شاهد في «هنا ليبيا»: نقص المستلزمات يهدد حياة مرضى الكلى بفزان
شاهد في «هنا ليبيا»: نقص المستلزمات يهدد حياة مرضى الكلى بفزان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
المبعوث الأميركي يشيد بإحاطة باتيلي
المبعوث الأميركي يشيد بإحاطة باتيلي...
وصول 7485 حاجًا ليبيًا إلى مكة المكرمة
وصول 7485 حاجًا ليبيًا إلى مكة المكرمة...
إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن العمل بليبيا
إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن ......
شاهد في «هنا ليبيا»: نقص المستلزمات يهدد حياة مرضى الكلى بفزان
شاهد في «هنا ليبيا»: نقص المستلزمات يهدد حياة مرضى الكلى ......
اندلاع حريق بمخزن أسفل عمارة سكنية بمنطقة بوابة الجبس في طرابلس
اندلاع حريق بمخزن أسفل عمارة سكنية بمنطقة بوابة الجبس في ......
المزيد