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النيابة العامة تعلن نتائج التحقيق في حريق محطة كهرباء الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 10:11 مساء
النيابة العامة تعلن نتائج التحقيق في حريق محطة كهرباء الهضبة
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة النيابة العامة، اليوم الخميس، نتائج التحقيقات في الحريق الذي نشب في محطة كهرباء الهضبة، في 14 مايو الماضي، حيث أثببت وجود قصور في نظام الإطفاء الذاتي، نتيجة إهمال القائمين على إدارته، فجرى تحريك دعوى جنائية ضد المنسبين إلى قسم الأمن والسلامة.

وقال مكتب النائب العام، في بيان مساء اليوم عبر صفحته على «فيسبوك»، إن نيابة جنوب طرابلس الابتدائية تولَّت بحث واقعة الحريق الذي طال محوِّل خفض الجهد الكهربائي في محطة الهضبة الفرعية، حيث قصد المحقق محل الحادثة وأخذ في معاينة الأشياء، وتسجيل الأضرار المادية، وإجراء استجواب للقائمين على إدارة المحطة.

وأشار البيان إلى أن النيابة أخذت رأي أهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق، وأسباب إخفاق نظام الإطفاء في إخماده، حيث استدلَّتْ سلطة التحقيق على حدوث انفجار في أحد محولات خفض الجهد، تسبب في بدء الحريق في المحطة.

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وتابعت النيابة ممارسة الوقاية من حرائق المعدات الكهربائية، وفعالية أجهزة إخماد الحرائق، واكتشفت عدم تناسب احتياطات الأمن والسلامة مع المخاطر المحتملةن وقصور نظام الإطفاء الذاتي، نتيجة إهمال من أوكلت إليهم مهمة إدارته.

وطالت التحقيقات المنسبين إلى قسم الأمن والسلامة، الذين رُفِعَت الدعوى الجنائية في مواجهتهم في شأن سلوكهم السلبي تجاه معالجة حالة الخطر الناجمة عن الإهمال والتقصير.

وفي 14 مايو الماضي، بدأت لجنة الخبراء الجنائية المكلفة من قبل النائب العام، معاينة موقع حريق محطة الهضبة، بعدما تشكك شركة الكهرباء في كونه «مدبرًا».

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان وقتها، إن اللجنة أخذت عينات من المكان وفحصت المحول المتضرر والأسلاك وكامل المنطقة، بالإضافة لأخذ آخر تسجيل لقراءات عدادات الحرارة والزيت والتبريد الخاصة بالمحول وتأكيد تسجيلات أجهزة القياس بغرفة التحكم بالمحطة.

ونشب حريق داخل محولات محطة الهضبة مما أدى لإلحاق الضرر بالمحول رقم 1، الأمر الذي ترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن منطقة الهضبة الخضراء والمناطق المجاورة.

آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
آثار حريق محطة كهرباء الهضبة في طرابلس (مكتب النائب العام)
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