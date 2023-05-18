«الكهرباء» تشرع في فك محول محطة الهضبة المحترق واستبداله

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، بدء العمل على فك المحول المحترق جراء حريق محطة الهضبة، وتركيب بديل جديد له.

وشرع مهندسو وفنيو شركة الكهرباء، صباح الخميس، في عملية فك أطراف وملحقات المحول رقم «1» المحترق جراء الحريق الواقع بالمحطة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

وجاء ذلك بعد إتمام عمليات إصلاح وصيانة طالت المحطة من سحب الكابلات الأرضية المحترقة واستبدالها بأخرى جديدة، ومدها على مدى مجراها الرابط بين محولاتها الثلاثة.

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ومساء السبت الماضي، نشب حريق داخل محولات محطة الهضبة، ما أدى لإلحاق الضرر بالمحول رقم «1»، الأمر الذي ترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن منطقة الهضبة الخضراء والمناطق المجاورة.

والأحد، بدأت لجنة الخبراء الجنائية المكلفة من قبل النائب العام، معاينة موقع حريق محطة الهضبة، لمعرفة أسباب الحادث، الذي تشكك شركة الكهرباء في كونه «مدبرا».

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان، إن اللجنة أخذت عينات من المكان وفحصت المحول المتضرر والأسلاك وكامل المنطقة، إضافة لأخذ آخر تسجيل لقراءات عدادات الحرارة والزيت والتبريد الخاصة بالمحول وتأكيد تسجيلات أجهزة القياس بغرفة التحكم بالمحطة.

بدء العمل في فك المحول المحترق جراء حريق محطة الهضبة . (الشركة العامة للكهرباء)

بدء العمل في فك المحول المحترق جراء حريق محطة الهضبة . (الشركة العامة للكهرباء)

بدء العمل في فك المحول المحترق جراء حريق محطة الهضبة . (الشركة العامة للكهرباء)

بدء العمل في فك المحول المحترق جراء حريق محطة الهضبة . (الشركة العامة للكهرباء)