شاهد «اقتصاد بلس»: سعر جديد مرتقب لرغيف الخبز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على الأسعار الجديدة المرتقبة لرغيف الخبز في ليبيا، وفق تصريحات صحفية لمدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية مصطفى قدارة.

ويقول قدارة إن هناك تسعيرة جديدة للخبز، حيث أصبح الدينار يشتري أربعة أرغفة بدلاً من ثلاثة، على ألا يقل وزن الرغيف على 100 غرام، لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد استقرار سعر طحين المخابز في السوق المحلي.

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وأظهرت بيانات حديثه لمصرف ليبيا المركزي، أن الاعتمادات المستندية لاستيراد القمح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي وصلت إلى 190 مليون دولار، منها 145.6 مليون دولار للقمح الصُلْب والباقي للقمح الطري.

وفي سياق آخر، تطرق البرنامج إلى تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، التي أكد خلالها ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.

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