الحويج يوجه بإعداد قرار تسعير رغيف الخبز

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الإدارات المختصة في الوزارة بإعداد قرار تحديد سعر رغيف الخبز.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويح في ديوان الوزارة مع المدير العام المكلف للديوان الليبي للحبوب حسين العمامي، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك مرعي الدرسي، ورئيس نقابة الخبازين محمد أبوخريص، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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وشدد الوزير على متابعة تنفيذ القرار فور اعتماده بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وجميع الجهات الرقابية والضبطية، وإلزام المخابز في كل المناطق بتطبيق ضوابط وشروط صناعة رغيف الخبز وفق القرار.

في نوفمبر 2022، أظهرت بيانات للبنك الدولي ارتفاع معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى لإنفاق الأسر بليبيا 14% في مايو 2022، إذ قفزت أسعار الكسكس والخبز 80% و34% على التوالي، وذلك مقارنة بأسعارهما في فبراير من العام نفسه.