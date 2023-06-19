الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب، اليوم الإثنين، قادة ليبيا إلى «التوافق على قوانين الانتخابات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود».

ورحب ممثل الإمارات، خلال جلسة مجلس الأمن، باجتماع مجموعة العمل الأمنية في طرابلس نهاية مايو الماضي، واجتماعها اللاحق في بنغازي، وهو ما اعتبره «يبرهن على التزام القادة العسكريين باحترام وقف إطلاق النار»، لكنه شدد على ضرورة أن تواكب ذلك خطوات فعلية على الأرض، ومنها «سحب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي».

وأردف: «الحفاظ على المكاسب التي حققتها ليبيا في مكافحة الإرهاب ينبغي ألا تعوقها تدابير مجلس الأمن بشأن حظر التسليح ليكون داعمًا لتلك الجهود خاصة في الجنوب الليبي، لا لعرقلتها».

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وشدد خلال الجلسة التي شهدت إحاطة قدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، على أن «الحفاظ على المسار السياسي يظل أولوية يقودها الليبيون بحيث تطوي البلاد صفحات الماضي وانقساماتها الداخلية».

وتابع: «من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة والمساعي الحميدة لباتيلي وفريقه»، مثمنًا في الوقت نفسه «جهود مصر والمغرب في دعم الليبيين لتوفير أرضية مناسبة للحوار الذي أسهم في إحراز تقدم على المسار الدستوري».

ودعا الدبلوماسي الإماراتي أيضا إلى ضرورة التركيز على المصالحة الوطنية والحوار باعتبارهما ضروريين لبناء الثقة بين الأطراف لتحقيق الوحدة الوطنية واستقرار الدولة، مشيرًا إلى تأييد جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي في مشروع المصالحة الوطنية.