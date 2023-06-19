  • Alwasat News
Atwasat

الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 06:36 مساء
الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب خلال مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين 19 يونيو 2023 (صورة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

دعا نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب، اليوم الإثنين، قادة ليبيا إلى «التوافق على قوانين الانتخابات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود».

ورحب ممثل الإمارات، خلال جلسة مجلس الأمن، باجتماع مجموعة العمل الأمنية في طرابلس نهاية مايو الماضي، واجتماعها اللاحق في بنغازي، وهو ما اعتبره «يبرهن على التزام القادة العسكريين باحترام وقف إطلاق النار»، لكنه شدد على ضرورة أن تواكب ذلك خطوات فعلية على الأرض، ومنها «سحب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي».

وأردف: «الحفاظ على المكاسب التي حققتها ليبيا في مكافحة الإرهاب ينبغي ألا تعوقها تدابير مجلس الأمن بشأن حظر التسليح ليكون داعمًا لتلك الجهود خاصة في الجنوب الليبي، لا لعرقلتها».

- روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان قبول نتائجها
- المندوبة الفرنسية أمام مجلس الأمن: الانتخابات الليبية «في متناول اليد»
- أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا

وشدد خلال الجلسة التي شهدت إحاطة قدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، على أن «الحفاظ على المسار السياسي يظل أولوية يقودها الليبيون بحيث تطوي البلاد صفحات الماضي وانقساماتها الداخلية».

وتابع: «من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة والمساعي الحميدة لباتيلي وفريقه»، مثمنًا في الوقت نفسه «جهود مصر والمغرب في دعم الليبيين لتوفير أرضية مناسبة للحوار الذي أسهم في إحراز تقدم على المسار الدستوري».

ودعا الدبلوماسي الإماراتي أيضا إلى ضرورة التركيز على المصالحة الوطنية والحوار باعتبارهما ضروريين لبناء الثقة بين الأطراف لتحقيق الوحدة الوطنية واستقرار الدولة، مشيرًا إلى تأييد جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي في مشروع المصالحة الوطنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة ...
البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط

البيت الليبي للعلوم والثقافة بالزاوية ينظم ورشة حول فن الخط
عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق

عيوب في غلق الأبواب تدفع «تسلا» لسحب شاحنة «سيمي» من الأسواق
إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المهاجرون.. بين جشع المهربين ومتاجرة الساسة
شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يعرقل الدبيبة القاعدة القانونية برفض تسليم السلطة؟
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مندوب الصين يدعو إلى «معالجة ملائمة» لمسألة انسحاب القوات الأجنبية
مندوب الصين يدعو إلى «معالجة ملائمة» لمسألة انسحاب القوات ...
اليابان: نرحب بقرار مجلس الأمن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا
اليابان: نرحب بقرار مجلس الأمن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا
المندوبة الفرنسية أمام مجلس الأمن: الانتخابات الليبية «في متناول اليد»
المندوبة الفرنسية أمام مجلس الأمن: الانتخابات الليبية «في متناول ...
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ...
روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان قبول نتائجها
روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة
الملف الليبي محور مباحثات بوريل مع أبو الغيط وشكري بالقاهرة...
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة ......
الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
الإمارات تدعو لسحب متزامن وتدريجي للمقاتلين الأجانب ......
روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية لضمان قبول نتائجها
روسيا تدعو إلى انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية الليبية ......
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع ......
المزيد