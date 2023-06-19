المندوبة الفرنسية أمام مجلس الأمن: الانتخابات الليبية «في متناول اليد»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة، خلال مداخلة أمام مجلس الأمن، اليوم الإثنين، إن «عقد الانتخابات في ليبيا في متناول اليد، وهذا يتطلب حشداً للأطراف الليبية والدولية لتمكين الليبيين لاختيار قادته».

وأضافت المندوبة الفرنسية إن بلادها «ترحب بعمل لجنة (6+6)، ونشكر جهود مصر والمغرب في هذا الشأن ونشجع الأطراف الليبية على تيسير القوانين الانتخابية في أسرع وقت».

وأكدت «دعم جهود الأمم المتحدة، ويتعين مساهمة الجميع في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات شفافة، ودعم مفوضية الانتخابات في ليبيا»، موضحة أن «الشرعية السياسية في ليبيا أمر لا غنى عنه»، مؤكدة تأييد بلادها للمبعوث الأممي باتيلي «لتحقيق أهداف العمليات الانتقالية».

وطالبت الدبلوماسية الفرنسية «السلطات الليبية بمنع أي تصعيد في الزاوية وحماية المدنيين»، مشيرة إلى استمرار «دعم الأمم المتحدة ولجنة (5+5) ورئيسي الأركان في ليبيا، وخصصنا مبلغا لتطوير عمل اللجنة العسكرية». لكنها قالت إن «فرنسا قلقة من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، والتي يُعتبر المهاجرون أول ضحاياها».