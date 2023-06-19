ضبط شخصين يسرقان أغطية الصرف الصحي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة الصابري بمدينة بنغازي شخصين يسرقان أغطية الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بحي المشير.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى ضد مجهولين رصدهما خلال إحدى عمليات السرقة، حيث كلف المركز أعضاء التحريات سرعة ضبطهما، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ضبط المتهمين في كمين محكم

وتمكن أعضاء التحريات من تحديد مكان المتهمين ومراقبتهما، ثم إعداد كمين محكم لهما وضبطهما متلبسين بسرقة الأغطية.

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ونقل المتهمان إلى المركز، حيث اعترفا بما نُسب إليهما، ثم أُحيلا إلى النيابة العامة.