شركة الكهرباء: مشروع خط «غرب طرابلس - جنوب طرابلس» وصل لمراحله النهائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن مشروع خط «غرب طرابلس - جنوب طرابلس» (جهد 400 ك.ف) وصل إلى مراحله النهائية من الإنجاز.

تركيب شبكة الألياف البصرية

أوضحت الشركة، في بيان، أن شركة الطاقة المستدامة تباشر أعمال تركيب شبكة الألياف البصرية تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، مما سيتيح إمكانية نقل الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج إلى الشبكة الكهربائية.

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وبيّنت أن هذا العمل يأتي ضمن «خطط مجلس إدارة الشركة الإستراتيجية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة شبكة الجهد الفائق 400 ك.ف».

من موقع العمل في مشروع خط «غرب طرابلس - جنوب طرابلس»، 18 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من موقع العمل في مشروع خط «غرب طرابلس - جنوب طرابلس»، 18 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)