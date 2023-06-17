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«الكهرباء»: صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 07:06 مساء
«الكهرباء»: صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس
من أعمال صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس، 17 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس بعد توقفها عن الخدمة نظرًا لتهالك مكوناتها الداخلية، وانتهاء ساعات عملها المحددة فنيًا.

ونفذت أعمال الصيانة إحدى الشركات الإسبانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة، وذلك في إطار جهود دعم الشبكة الكهربائية، وتجديد وضعية وحدات التوليد للرفع من كفاءتها الإنتاجية وإطالة عمرها، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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«الكهرباء» تبدأ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية

وفي مايو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاوات.

من أعمال صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس، 17 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس، 17 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس، 17 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة الوحدة البخارية الرابعة بمحطة كهرباء الخمس، 17 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
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