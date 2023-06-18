6 آلاف حاج ليبي في مكة المكرمة حتى السبت.. ووصول رحلتي أسر الشهداء والجرحى (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وصول 6 آلاف حاج ليبي إلى مكة المكرمة حتى أمس السبت.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن تفويج الحجاج سيستمر في الأيام القادمة بمعدل من رحلتين إلى أربع رحلات يوميا، حتى تستكمل البعثة نقل حجاج بيت الله الحرام في 23 يونيو الجاري. وقد وصلت إلى المملكة السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، رحلتا أسر الشهداء والجرحى والمفقودين من مطار مصراتة ومعيتيقة بطرابلس.

7800 حاج ليبي هذا العام

بدأت الجمعة قبل الماضي أولى رحلات الحجاج الليبيين من مطار معيتيقة الدولي عبر الخطوط الجوية الأفريقية، متجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وستتواصل الرحلات من عدة جهات، لتسهيل إجراءات السفر للحجاج الليبيين، وتأمين سلامتهم.

وتنقل شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية الحجاج للأراضي المقدسة من ستة مطارات جرى اعتمادها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتخفيف العبء عن المواطنين، وهي: معيتيقة ومصراتة وبنينا والأبرق وطبرق وسبها، لنقل 7800 حاج ليبي هذا العام.

لحظة وصول الحجاج من أسر الشهداء والمصابين إلى الأراضي المقدسة. (هيئة شؤون الحج)

لحظة وصول الحجاج من أسر الشهداء والمصابين إلى الأراضي المقدسة. (هيئة شؤون الحج)

لحظة وصول الحجاج من أسر الشهداء والمصابين إلى الأراضي المقدسة. (هيئة شؤون الحج)