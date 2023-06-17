خلال ملتقى مخاتير المحلات.. الدبيبة يطلق الهوية الموحدة للشؤون المحلية وتطبيق «بلديتي»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الهوية الإدارية الموحدة للشؤون المحلية، وكذلك تطبيق «بلديتي.. الوظيفة المحلية»، وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، وفق منصة «حكومتنا» الرسمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في ملتقى مخاتير المحلات الأول للعام 2023، والذي انعقد تحت عنوان ««مخاتير ليبيا.. صناع المصالحة»، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وعدد من سفراء بعض الدول.

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وأكد الدبيبة خلال كلمته دور مخاتير المحلات في المصالحة الوطنية وتفكيك المركزية، نظرا لكونهم نقطة الاتصال الأولى مع المواطنين، موضحا أن حكومته أعطت صلاحيات كبيرة للمحلات، وبينما استطاعت بعضها التعامل مع هذه الصلاحيات بجدية لا يزال بعضها الآخر في حاجة إلى دعم وتدريب.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فكرت في تنفيذ نظام المحافظات، باعتباره أفضل نظام لليبيا لكن «الخلافات خلال السنوات الماضية» حالت دون ذلك، ليتقرر تأجيل تطبيق هذا النظام حتى «توعية الناس والبلديات وحل جميع المشكلات عبر المصالحة الوطنية».