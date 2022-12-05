الدبيبة: تسوية جميع المستحقات المالية لمخاتير المحلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إصدار قرار بتسوية جميع المستحقات المالية لمخاتير المحلات، وحتى الخاصة بالمتوفين منهم.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا المنعقد في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، الذي يبث عبر صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار إلى تكليف وزارة الحكم المحلي بتأمين تنقلات واتصالات المخاتير، وإقرار عهدات شهرية من عمداء المجالس البلدية للمخاتير يستخدمونها كمصروفات شهرية لمهامهم، وإنشاء وحدات إدارية خاصة بالمخاتير في الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي، ووضع كوتة للمخاتير في قرعة الحج.

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وأكد الدبيبة أن المخاتير يلعبون دورا مفصليا ومركزيا في الربط بين عامة الشعب وكل مؤسسات الدولة، ولا يمكن الاستهانة بعملهم فهم «الركيزة الأولى للمصالحة الوطنية».