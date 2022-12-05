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الدبيبة: لا طريق أمام الليبيين سوى وضع الدستور والتوجه إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 01:02 مساء
الدبيبة: لا طريق أمام الليبيين سوى وضع الدستور والتوجه إلى الانتخابات
الدبيبة خلال كلمته في ملتقى المخاتير بالعاصمة طرابلس، 5 ديسمبر 2022، (صورة من بث مباشر)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه لا طريق أمام الليبيين سوى السير نحو وضع دستور يرضى به الجميع، والتوجه إلى انتخابات عامة.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا المنعقد في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، الذي يبث عبر صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف الدبيبة: «ليس لدينا خط إلا أن نقيم دستور» مهما احتاج الأمر من سنوات، يوافق عليه كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، مكملا: «ندير دستور ونمشي إلى الانتخابات» ونرضى بأي ليبي ينتخب من أي منطقة.

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