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خلال ملتقاهم الأول.. الدبيبة يعتمد 8 قرارات لمخاتير المحلات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 05:08 مساء
خلال ملتقاهم الأول.. الدبيبة يعتمد 8 قرارات لمخاتير المحلات
الدبيبة يوقع على قراراته بشأن مخاتير المحلات أثناء حضورهم ملتقاهم الأول في طرابلس، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، فعاليات الملتقى الأول لمخاتير المحلات بالبلديات بمشاركة 1500 مختار محلة من مختلف مناطق ليبيا، معلنا اعتماد 8 قرارات جديدة بشأنهم، بحسب ما أعلنته وزارة الحكم المحلي.

وأشار الدبيبة في كلمته بالمناسبة بحضور وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، إلى أهمية دور مخاتير المحلات في التواصل مع مختلف فئات المجتمع والمساهمة في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين عن طريقهم.

وأكد الدبيبة حرص حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على دعم مخاتير المحلات وتقديم كل التسهيلات لإنجاز مهامهم، ومنحهم كل حقوقهم الإدارية والمالية بما يعزز دورهم في الحياة العامة، لأنهم المسؤولون عن نقل صوت الأهالي إلى المجالس البلدية، ومنح الإفادات الإدارية التي تعتبر وثائق رسمية، وتدخلهم لفض المنازعات، مشيدا بدورهم الاجتماعي في وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

اليوم الوطني لمخاتير المحلات
كما أعلن الدبيبة في كلمته عن اعتماد يوم الخامس من ديسمبر من كل عام «يوماً وطنيا لمخاتير المحلات» وذلك تقديرا لجهودهم ودورهم المهم في خدمة المواطنين وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي بين كل شرائح المجتمع، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من القرارات التي تهمهم.

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قرارات الدبيبة بشأن مخاتير المحلات
وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن الدبيبة اعتمد 8 قرارات بشأن مخاتير المحلات شملت: «تخصيص عهدة شهرية من البلديات لمخاتير المحال لمواجهة المصروفات الناتجة عن ممارستهم لمهامهم» و«إنشاء وحدات إدارية بالهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي تعنى بشؤون المخاتير الوظيفية والمالية وتقديم الدعم والاستشارة القانونية لهم في عملهم». و«اعتماد تنظيم المحلة بما يجعلها وحدة إدارية رئيسية بالبلدية واضحة المهام والاختصاصات».

كما شملت القرارات اعتماد «إطلاق المنتدى الدائم لمخاتير المحال وتقديم المساندة له بما يضمن مشاركة الجميع دون استثناء وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بمهامهم». و«تضمين بدل الاتصالات والتنقلات لمخاتير المحال ضمن ميزانية البلدية». و«تسوية كافة المستحقات المالية السابقة والحالية بانتظام لمخاتير المحال». و«صرف مستحقات مختاري المحال المتوفين». و«اعتماد كوتة خاصة لمخاتير المحلة في قرعة الحج».

وتستمر فعاليات الملتقى الأول لمخاتير المحلات الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي تحت شعار «استحقاق وطني يحمي وحدة التراب الليبي ويدعم المصالحة والاستقرار»، على مدى يومين في طرابلس، سيجري خلالهما مناقشة عدد من القضايا المختلفة وتنظيم آلية عملها.

تكريم الدبيبة لعدد من مخاتير المحلات خلال ملتقاهم الأول في طرابلس، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)
تكريم الدبيبة لعدد من مخاتير المحلات خلال ملتقاهم الأول في طرابلس، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)
الملتقى الأول لمخاتير المحلات في طرابلس، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)
الملتقى الأول لمخاتير المحلات في طرابلس، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)
تكريم الدبيبة لأكبر مختاتير المحلات في ليبيا خلال ملتقاهم الأول في طرابلس، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)
تكريم الدبيبة لأكبر مختاتير المحلات في ليبيا خلال ملتقاهم الأول في طرابلس، الإثنين 5 ديسمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)
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