الدبيبة: قطار الاستقرار والديمقراطية انطلق.. وقادرون على تجاوز كل العقبات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن قطار الاستقرار والديمقراطية والانتخابات قد انطلق، داعيا الليبيين إلى الاقتناع بقدرتهم على تجاوز كل العقبات وإنهاء الحروب ووضعٍ دستوري حقيقي.

وأضاف الدبيية، خلال كلمته بفعاليات ملتقى مخاتير المحلات للعام 2023 على مستوى ليبيا: «القطار ركب على السكة وعلينا الانطلاق به.. قطار الديمقراطية والانتخابات. نحن قادرون على اجتياز كل العقبات وإنهاء الحروب ووضع دستور حقيقي لهذا الشعب يجري التصويت عليه».

وانعقد ملتقى مخاتير المحلات هذا العام تحت شعار «مخاتير ليبيا.. صناع المصالحة»، بحضور وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي وعدد من سفراء بعض الدول.

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دور مخاتير المحلات في المصالحة وتفكيك المركزية

وأكد الدبيبة خلال كلمته، على دور مخاتير المحلات في المصالحة الوطنية وتفكيك المركزية، نظرا لكونهم نقطة الاتصال الأولى مع المواطنين، موضحا أن حكومته أعطت صلاحيات كبيرة للمحلات، وبينما استطاعت بعضها التعامل مع هذه الصلاحيات بجدية لا يزال بعضها الآخر في حاجة إلى دعم وتدريب.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فكرت في تنفيذ نظام المحافظات باعتباره أفضل نظام لليبيا، لكن «الخلافات خلال السنوات الماضية» حالت دون ذلك، ليتقرر تأجيل تطبيق هذا النظام حتى «توعية الناس والبلديات وحل جميع المشكلات عبر المصالحة الوطنية».

وقال الدبيبة إن الحكومة اتخذت عديد الإجراءات لخدمة مخاتير المحلات من بينها تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية بما يضمن استمرار خدماتهم للمواطنين، فضلا عن إيجاد الهياكل الإدارية الخاصة بهم، وإصدار لائحة مخاتير المحلات ليصبح دورهم ضمن وزارة الحكم المحلي واضحا وفاعلا.