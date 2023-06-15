المشري يطلع عدداً من منسقي التكتلات السياسية على مخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، عدداً من منسقي التكتلات السياسية التي تمثل طيفاً كبيراً من المهتمين بالشأن السياسي الليبي، على مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية «6+6».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن منسقي التكتلات السياسية الذين التقاهم المشري اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس «يمثلون طيفاً كبيراً من المهتمين بالشأن السياسي الليبي».

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ووأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية (6+6)، مشيراً إلى أن منسقي التكتلات السياسية «أشادوا بعمل اللجنة، والخطوات المبذولة من قبل المجلس الأعلى للدولة لإنهاء المراحل الانتقالية».

كما بارك منسقي التكتلات السياسية الحاضرين للقاء «مجهودات اللجنة المشتركة لوضع قوانين الانتخابات ومجلسي الدولة والنواب لإجراء الانتخابات في ظل حكومة واحدة في أقرب الآجال» وفق المكتب الإعلامي.

لقاء المشري مع عدد من منسقي التكتلات السياسية، الخميس 15 يونيو 2023. (المجلس الأعلى للدولة)