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مخرجات «6+6» في مناقشات المشري وصوان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 12:07 مساء
مخرجات «6+6» في مناقشات المشري وصوان
لقاء المشري وصوان في طرابلس، 13 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان مخرجات لجنة «6+6»، المشكلة من مجلسي الدولة والنواب، لإعداد قوانين الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان، إن المشري وصوان ناقشا مخرجات لجنة «6+6» حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة.

وأكد المشري أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية، ومشاركتها في التوعية وتنظيم المناشط الداعية لدعم المسار الانتخابي.

نتائج جولة بوزنيقة
أعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنهما من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

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وأوضح رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة أن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، و«لم يبقَ إلا أن يجري إصدارهما من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري».

مجلس الدولة يحيل مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى «النواب»
أمس الإثنين، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيس لجنة «6+6» عن المجلس، عمر بوليفة، أحال إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ لإصدار القانونين طبقا لما نصت عليه المادة «30» من التعديل الدستوري الثالث عشر.

عقيلة: نقطة بمسودة قوانين الانتخابات مقصود بها التعطيل
قال عقيلة صالح، خلال كلمة في جلسة مجلس النواب أمس الإثنين: «قمنا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، وأصدرنا التعديل الدستوري الثالث عشر، وشكلنا لجنة «6+6»، وأصدرنا سابقا قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، ونشرا في الجريدة الرسمية»، مؤكدا أن المجلس ينتظر إنجاز اللجنة «6+6» أعمالها.

ولفت إلى أنه اطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة «6+6»، ووجد فيها نقطة «مقصود بها تعطيل الانتخابات»، مضيفا أن تلك النقطة هي «إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية».

وتابع عقيلة: «حتى لو المرشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية»، معربا عن تعجبه من تلك النقطة «غير المسبوقة»، وقال إنه لا مثيل لها في دول العالم.

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