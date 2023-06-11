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المشري وأبوليفة يطلعان سفراء أجانب على نتائج عمل لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 06:34 مساء
المشري وأبوليفة يطلعان سفراء أجانب على نتائج عمل لجنة «6+6»
اجتماع المشري مع السفراء الأجانب لإطلاعهم على مخرجات «6+6»، الأحد 11 يونيو 2023. (مجلس الدولة)
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عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس عمر أبوليفة، اليوم الأحد، اجتماعًا في العاصمة طرابلس، مع سفراء الدول المعنيين بالأزمة الليبية لإطلاعهم على نتائج عمل لجنة «6+6» بشأن القوانين الانتخابية.

وشارك في الاجتماع كل من نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ريزيدون زينينغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفيرة البريطانية كارولين هورندال، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، والسفير التركي كنعان يلماز، والقائم بالأعمال المصري السفير تامر مصطفى، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية ميكائيل روسي، وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي (zoom) كل من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والسفير الألماني ميخائيل أونماخت والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزي أوردمان.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول «إحاطة ونقاشًا حول نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية»، مشيرًا إلى أن الحاضرين «اتفقوا على الإشادة بعمل اللجنتين وما بُذِل من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية. كما أكدوا ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات».

اجتماع المشري مع لجنة إعداد قوانين الانتخابات
وقبيل هذا الاجتماع عقد المشري بمقر إقامته في طرابلس، اجتماعًا مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس الأعلى للدولة بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، ورئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية عمر أبوليفة.

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس أن رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية عمر أبوليفة قدم خلال الاجتماع «إحاطة كاملة عن عمل اللجنة المشتركة والآلية التي اتبعتها في استكمال مهامها، كما جرى استعراض مقترح خارطة طريق تفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعد لا يتجاوز 240 يومًا من تاريخ صدور القوانين».

اتفاقات بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وأعلنت لجنة «6+6»، في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاقات بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمشري.

وعلى الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي، فإن محللين يقولون إن مخرجات اللجنة لاقت دعمًا دوليًا، بينما لفت الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إلى أن نتائج جولة بوزنيقة «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.

اجتماع المشري مع السفراء الأجانب لإطلاعهم على مخرجات «6+6»، الأحد 11 يونيو 2023. (مجلس الدولة)
اجتماع المشري مع السفراء الأجانب لإطلاعهم على مخرجات «6+6»، الأحد 11 يونيو 2023. (مجلس الدولة)
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