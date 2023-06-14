المشري يبحث مع سفير قطر مخرجات «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري أهم المستجدات في الشأن السياسي، بما في ذلك مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية «6+6».

جاء ذلك خلال لقاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، حيث أشاد المشري والدوسري بعمل اللجنة، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتفق الطرفان على أهمية وضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في موعدها المخطط له مع نهاية العام الجاري.

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وفي ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، أعلنت لجنة «6+6» التوصل إلى اتفاقات بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنها من قِبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.