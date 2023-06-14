إقرار أممي بجهود مصراتة للوفاء باتفاق المصالحة مع تاروغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك-أندري فرانش، «بجهود مصراتة للوفاء باتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة»، مجدداً التأكيد على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحفاظ على السلام، وفق ما نشره البرنامج الأممي في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وزار فرانس وفريقه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، بلدية مصراتة والتقى بعميد المجلس البلدي محمود السقوطي وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين في البلدية.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن زيارة فرانش وفريقه إلى مصراتة جاءت «لمناقشة المجالات الأكثر أهمية لتعزيز بناء السلام المحلي والقدرة على التعافي، بما في ذلك تعزيز فرص العمل للشباب».

- بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب

- ممثل أممي يبحث سبل التعافي الاقتصادي في سبها

وأضاف أن «فرانس أقر خلال الاجتماع، بجهود مصراتة للوفاء باتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة وأكد من جديد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحفاظ على السلام».

بلدية مصراتة تشيد بتعاون البرنامج الإنمائي

وأعرب عميد بلدية مصراتة محمود السوقطري، وعضو المجلس البلدي فرج إحنيش «عن امتنانهما لتعاون البرنامج الإنمائي القيم ودعمه للحكومة الليبية لإنفاق الموارد بطريقة فعالة».

ونوّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى أنه مستمر في مواصلة تنسيق الجهود الإنمائية في مصراتة، تماشياً مع استراتيجيته المحلية لبناء السلام والتعافي.

لقاء المجلس البلدي مصراتة مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)