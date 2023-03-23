ممثل أممي يبحث سبل التعافي الاقتصادي في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندري فرانش، مع عميد بلدية سبها بلحاج علي الشراكة من أجل بناء السلام والتعافي الاقتصادي ودعم أصحاب الأعمال في سبها.

ووصف فرانش في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» اللقاء بـ«المثمر»، موضحا أن الازدهار في سبها سيكون حافزا لكل جنوب ليبيا، وقدم شركه لشركاء البرنامج الأممي والممثلين في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والنرويج وبريطانيا وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.

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وزار وفد تابع للأمم المتحدة في ليبيا الأسبوع الماضي مدينة سبها لمتابعة إطلاق البرنامج المشترك المدعوم من صندوق بناء السلام، ومتابعة الوضع التنموي والإنساني في جنوب ليبيا.

وناقش الوفد الأممي ونظراؤه الليبيون تحديات البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية التي يواجهها سكان جنوب ليبيا، وفق الصفحة الرسمية للوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».