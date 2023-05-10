بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، إطلاق برنامج جديد تحت مسمى «بناء السلام المحلي والتعافي» لدعم سكان الجنوب، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والحكم المحلي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، مارك أندريه فرانش، إن البرنامج يركز على تحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل ودعم الأعمال التجارية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في تسع بلديات، وفق بيان صادر عن البرنامج الأممي.

- ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم أوراق اعتماده للمنقوش

وأضاف الممثل الأممي، أن تقرير التنمية البشرية سلط الضوء على التأثير المدمر للعقد الماضي على الاستثمار والتقدم في ليبيا، الذي يعادل خسارة 20 عامًا، وفق تعبيره.

ويستهدف البرنامج الإنمائي الأممي إحلال سلام مستدام، وتعزيز الاقتصاد المحلي في الجنوب من خلال دعم الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وإيجاد فرص عمل للشباب والنساء.

وفي 11 أبريل الماضي، قال مارك أندري فرانش، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضاعف جهوده لدعم السكان والمؤسسات في الجنوب الليبي، عبر تحسين الحوكمة والمصالحة والخدمات وتوفير فرص عمل أفضل.