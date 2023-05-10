  • Alwasat News
Atwasat

بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 12:49 مساء
بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري فرانش. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، إطلاق برنامج جديد تحت مسمى «بناء السلام المحلي والتعافي» لدعم سكان الجنوب، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والحكم المحلي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا، مارك أندريه فرانش، إن البرنامج يركز على تحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل ودعم الأعمال التجارية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في تسع بلديات، وفق بيان صادر عن البرنامج الأممي.

- ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم أوراق اعتماده للمنقوش

وأضاف الممثل الأممي، أن تقرير التنمية البشرية سلط الضوء على التأثير المدمر للعقد الماضي على الاستثمار والتقدم في ليبيا، الذي يعادل خسارة 20 عامًا، وفق تعبيره. 

ويستهدف البرنامج الإنمائي الأممي إحلال سلام مستدام، وتعزيز الاقتصاد المحلي في الجنوب من خلال دعم الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وإيجاد فرص عمل للشباب والنساء.

وفي 11 أبريل الماضي، قال مارك أندري فرانش، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضاعف جهوده لدعم السكان والمؤسسات في الجنوب الليبي، عبر تحسين الحوكمة والمصالحة والخدمات وتوفير فرص عمل أفضل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)

غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة
محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق

محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بتمويل أوروبي.. الأمم المتحدة تنظم جولة دراسية لقضاة ومحامين عامين ليبيين إلى إيطاليا
بتمويل أوروبي.. الأمم المتحدة تنظم جولة دراسية لقضاة ومحامين ...
اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى
اختيار 152 حاجا بالقرعة عن المنطقة الوسطى
تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
تحذير من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة دجاج مجمد أرجنتيني...
بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب
بدعم أممي.. إطلاق برنامج لـ«بناء السلام» في الجنوب...
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية...
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية
«الخارجية» تدين هجوم جربة التونسية...
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس
«الردع»: إزالة تعديات على الأرصفة في طرابلس...
المزيد