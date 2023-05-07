ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم أوراق اعتماده للمنقوش

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» في ليبيا مارك أندري فرانش لتقديم أوراق اعتماده رسميًا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الوزيرة بحثت مع «فرانش» سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ودعم كافة المشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نضاعف جهود تحسين الحوكمة والمصالحة والخدمات بالجنوب الليبي

وفي 11 أبريل الماضي، قال مارك أندري فرانش إن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضاعف جهوده لدعم السكان والمؤسسات في الجنوب الليبي، عبر تحسين الحوكمة والمصالحة والخدمات وتوفير فرص عمل أفضل».