«الجندي الشبح» يستهدف كيانات حكومية ليبية ببرمجيات خبيثة

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت برمجيات خبيثة كيانات حكومية ليبية حيث استخدم المتجسسون برامج ضارة تقوم بوظائف المراقبة.

ورصد خبراء فريق شركة «شيك بوينت ريسيرش» للأمن السيبراني البرنامج الضار الذي يقوم بالمراقبة والتجسس على المستهدفين وسحب البيانات التي جرى جمعها مستخدما بابا خلفيا جديدا مخصصا يطلق عليه اسم «الجندي الخفي»، حسبما كشف موقع «سكيوريتي أفايرز» أمس الاثنين.

وكشف المصدر أن الإصدار الأحدث من البرنامج «الإصدار 9» قد استُخدم في فبراير 2023، بينما يعود أقدم إصدار اكتشفه الباحثون إلى أكتوبر 2022.

ما هو برنامج الجندي الخفي الضار؟

وبرنامج الجندي الخفي الضار هو «باب خلفي غير موثق يعمل بشكل أساسي على وظائف المراقبة على غرار سحب الملفات وتسجيل محتويات من الشاشة والميكروفون وتسجيل كبسات المفاتيح وسرقة معلومات المتصفح» وفق الباحثين.

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ويؤكد الموقع أن بعض النطاقات التي استخدمها المتجسسون تستعمل تمويهًا كأنها مواقع تابعة لوزارة الخارجية الليبية.

التكتيك الأكثر احتمالاً

ويقول مدير مجموعة أمن التهديدات في «شيك بوينت» سيرجي شيكيفيتش إن رسائل التصيد الاحتيالي كانت التكتيك الأكثر احتمالاً الذي يجري استخدامه. وبالنظر إلى البنية التحتية يقول إن الباحثين «رأوا التركيز على استهداف الحكومة الليبية».

وأقر الباحثون بأن التحقيق يشير إلى أن المهاجمين الذين يقفون وراء هذه الحملة لهم دوافع سياسية بمهاجمة ليبيا، ويستخدمون البرنامج الضار «الجندي الخفي» أو الشبح لإجراء عمليات المراقبة والتجسس ضد الأهداف الليبية.

ويحذر المختصون من تطوير المهاجمين تكتيكاتهم وتقنياتهم ونشر إصدارات جديدة من هذه البرامج الضارة في المستقبل القريب.