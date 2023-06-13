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العابد يُعلق على ترحيل مهاجرين مصريين من المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 02:01 مساء
العابد يُعلق على ترحيل مهاجرين مصريين من المنطقة الشرقية
علي العابد يتحدث إلى برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (wtv) 12 يونيو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إن المصريين الذين جرى ترحيلهم أخيرا «دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، وجرت إعادتهم إلى بلادهم»، رافضا إلقاء اللائمة على صعوبة الحصول على التأشيرة الليبية.

وأكد العابد، خلال حوار خاص مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على قناة الوسط «Wtv»، أمس الإثنين، أن إجراءات الحصول التأشيرة الليبية «سهلة» ومتاحة أمام كل العمال، سواء كانوا مصريين أو غيرهم، لكن «هناك بعض الجهات التي تفضل إدخالهم بطريقة غير شرعية»، حسب قوله.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل تحاليل وفحوصا طبية معتمدة من وزارة الصحة والسفارة الليبية لدى دولة الوافد، موضحا أن بعض العمال يلجأون إلى الطرق غير الشرعية تفاديًا لدفع رسوم الفحوص الطبية التي قد تكون مرتفعة أو رغبة في الدخول على الرغم من مرضهم.

وشدد العابد على اتباع الإجراءات القانونية في أثناء دخول العمالة الوافدة عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، وعدم تسرب أي عمالة غير قانونية عبر المطارين، خاصة في ضوء تكثيف الرقابة عبر منظومة الجوازات والأجهزة الأمنية.

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
- «وال»: ضبط أكثر من 1000 مهاجر بمزارع ومنازل مهربين في امساعد
- «الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

ترحيل مصريين من المنطقة الشرقية
في الرابع من يونيو الجاري، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن قوات الأمن بشرق ليبيا رحّلت آلاف المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني خلال الأيام الأخيرة عبر الحدود البرية بين البلدين.

وقال مصدر أمني ليبي في حديث إلى الوكالة: «القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومهربين»، مشيرًا إلى «ترحيلهم جميعًا»، وتدمير مرفأ يستخدمه مهربو البشر.

في حين، أوضح مصدر أمني مصري لـ«رويترز»: «نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف عثرت عليهم قوات الأمن الليبية كانوا موجودين في ليبيا بشكل غير قانوني، وهم من جرى ترحيلهم». وأضاف أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات أفريقية أخرى، لافتًا إلى أنه عندما جرى ترحيلهم نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود، ثم ساروا لمسافة كيلو مترين في اتجاه مصر.

ضبط مهاجرين في مزارع ومنازل مهربين بمدينة امساعد
قبل ذلك بيوم، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في امساعد، فضلا عن العثور على مصنع خاص بالقوارب الخشبية التي تُستعمل في عمليات تهريب المهاجرين بمنطقة بئر الأشهب، وذلك في عمليات مشتركة مع قوات الأمن بطبرق وامساعد.

وقالت الشعبة، في بيان، إن المهاجرين المضبوطين وُجدوا متفرقين في مزارع ومنازل المهربين في مدينة امساعد، لافتة إلى العثور على مزارع داخلها ورش لصناعة القوارب الخشبية المستخدمة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

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