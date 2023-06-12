عقد أول اجتماع لملتقى إصلاح النظام الصحي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الاجتماع الأول لملتقى إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا بحضور وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل ومدير عام المجلس محمود الفطيسي.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد الأحد، خطة حكومة الوحدة لتعافي القطاع الصحي، ومقترح إتاحة وتعزيز الخدمات الصحية، ونموذج تمويل الرعاية الصحية وفق أسس اقتصادية، ومشروع التحول الرقمي للقطاع الصحي، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وشارك في الاجتماع عدد من أصحاب المصـلحة ممثلين في رؤساء بعض المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بموضوع الملتقى، وعدد من مديري المستشفيات العامة ومسؤولي القطاع الخاص، وعدد من الخبراء والكفاءات الوطنية.