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الدبيبة يتابع مع الجويفي حادثة فريق النصر بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 08:24 مساء
الدبيبة يتابع مع الجويفي حادثة فريق النصر بمطار معيتيقة
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حكومة الوحدة)
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تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ما حدث في مطار معيتيقة الدولي أمس مع فريق نادي النصر لكرة السلة.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن الجويفي قدم موقفًا حول أحداث البارحة، مؤكدًا أن «ما حدث مع بعض رياضيي نادي النصر وعدد من العاملين بالمطار جرت معالجته بالتنسيق مع وزارة الداخلية».

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده أن «لنادي النصر قيمة كبيرة في الرياضة الليبية ويحظى باحترام الجميع»، مشددًا على ضرورة احترام العناصر الأمنية التي تنفذ مهامها في كل المنافذ الليبية.

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الدبيبة يكلف وزيري الداخلية والرياضة بتوضيح الأمر للجماهير
وكلّف الدبيبة وزيري الداخلية والرياضة بمتابعة تلك الأحداث، و«توضيح الأمر للجماهير الرياضية حتى لا يستغلها البعض استغلالًا سلبيًا»، بحسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، استنكرت اللجنة التسييرية لنادي النصر، ما وصفته بـ«الأعمال الوحشية من اعتداء بالضرب» على أعضاء الفريق الأول لكرة السلة من «بعض عناصر الشرطة» في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وحمل النادي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، المسؤولية «لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية» الموقتة و«مدير أمن طرابلس والجهات الأمنية في العاصمة».

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حكومة الوحدة)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حكومة الوحدة)
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