  • Alwasat News
Atwasat

النصر يعلن تعرض فريقه لكرة السلة إلى الاعتداء في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 07:18 صباحا
النصر يعلن تعرض فريقه لكرة السلة إلى الاعتداء في مطار معيتيقة
نادي النصر، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

استنكرت اللجنة التسييرية لنادي النصر اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ«الأعمال الوحشية من اعتداء بالضرب» على أعضاء الفريق الأول لكرة السلة من «بعض عناصر الشرطة» في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وحمل النادي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، المسؤولية «لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية» الموقتة و«مدير أمن طرابلس والجهات الأمنية في العاصمة».

النصر يدعو اتحاد السلة لتأمين بعثات الأندية
ودعا النصر اتحاد كرة السلة إلى تأمين جميع البعثات المشاركة في المسابقات المحلية، والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة لحماية اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية.

سلة الأهلي بنغازي تواصل صدراتها لدوري السلة بالعلامة الكاملة

واختتم البيان: «نادي النصر خلفه شعب وإدارة ورجال دولة، لم ولن يرضوا بالتعدي على اي شخص يمثل هذا الكيان، وسيعاقب عقابا شديدا من يتجرأ على المساس بمؤسسة النصر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟

المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟
فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري

فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً في جائزة موناكو الكبرى لـ«فورمولا 1»

ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً في جائزة موناكو الكبرى ...
الثلاثي المصاب يؤرق غوارديولا قبل نهائي كأس إنجلترا

الثلاثي المصاب يؤرق غوارديولا قبل نهائي كأس إنجلترا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين

المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة

تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو ...
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدينة البريمي تستقبل موقعة الأهلي طرابلس والنهضة العماني في البطولة العربية.. الليلة
مدينة البريمي تستقبل موقعة الأهلي طرابلس والنهضة العماني في ...
مدرب الأهلي طرابلس جراية: جاهزون لتكرار الفوز أمام النهضة العماني المنتشي
مدرب الأهلي طرابلس جراية: جاهزون لتكرار الفوز أمام النهضة العماني...
سلة الأهلي بنغازي تواصل صدراتها لدوري السلة بالعلامة الكاملة
سلة الأهلي بنغازي تواصل صدراتها لدوري السلة بالعلامة الكاملة
لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام تعقد أول اجتماع بطرابلس (صور)
لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام تعقد أول اجتماع بطرابلس...
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)...
المزيد
النصر يعلن تعرض فريقه لكرة السلة إلى الاعتداء في مطار معيتيقة
النصر يعلن تعرض فريقه لكرة السلة إلى الاعتداء في مطار ......
فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري
فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري...
فوز جديد لسلة الأهلي بنغازي بدوري الثمانية
فوز جديد لسلة الأهلي بنغازي بدوري الثمانية...
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية...
لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام تعقد أول اجتماع بطرابلس (صور)
لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام تعقد أول اجتماع ......
المزيد