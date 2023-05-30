النصر يعلن تعرض فريقه لكرة السلة إلى الاعتداء في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

استنكرت اللجنة التسييرية لنادي النصر اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ«الأعمال الوحشية من اعتداء بالضرب» على أعضاء الفريق الأول لكرة السلة من «بعض عناصر الشرطة» في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وحمل النادي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، المسؤولية «لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية» الموقتة و«مدير أمن طرابلس والجهات الأمنية في العاصمة».

النصر يدعو اتحاد السلة لتأمين بعثات الأندية

ودعا النصر اتحاد كرة السلة إلى تأمين جميع البعثات المشاركة في المسابقات المحلية، والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة لحماية اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية.

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واختتم البيان: «نادي النصر خلفه شعب وإدارة ورجال دولة، لم ولن يرضوا بالتعدي على اي شخص يمثل هذا الكيان، وسيعاقب عقابا شديدا من يتجرأ على المساس بمؤسسة النصر».