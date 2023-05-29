سلة الأهلي بنغازي تواصل صدراتها لدوري السلة بالعلامة الكاملة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل فريق الأهلي بنغازي صدارته لثماني الدوري الليبي لكرة السلة، بعد فوزه أمس الأحد في الجولة الثامنة على الشباب بعد مباراة حماسية، شهد الربع الأول تفوق للأهلي بنغازي (23-19)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي 17 نقطة والشباب 21 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتعادل (40-40).

وفي الربع الثالث كانت السيطرة للشباب وتمكن من تسجيل 30 نقطة مقابل 18 نقطة للأهلي ليتقدم الشباب (70-58)، وشهد الربع الرابع عودة قوية للأهلي بنغازي وأضاف 28 نقطة مقابل 13 نقطة للشباب، لتنتهي المباراه بفوز الأهلي بنغازي بفارق ثلاث نقاط (86-83)، بهذا الفوز واصل الأهلي بنغازي صدارته لثماني دوري السلة بالعلامة الكاملة 16 نقطة من ثماني مباريات.

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النصر يرفع رصيده إلى النقطة 13

وفي بقية مباريات الجولة الثامنة بالقاعة الكبرى في طرابلس جمع اللقاء بين المدينة وضيفه النصر، شهد الربع الأول تقدم النصر (20-9)، وفي الربع الثاني أضاف النصر 16 نقطة مقابل 11 نقطة للمدينة، وواصل النصر تقدمه وأضاف في الربعين الثالث والرابع 42 نقطة مقابل 39 نقطة للمدينة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة (78-59)، ليرتفع رصيد النصر إلى النقطة 13، بينما صار المدينة بـثماني نقاط.

الاتحاد يتجاوز عقبة الهلال

شهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي لقاء بين الهلال وضيفه الاتحاد، وشهد الربع الأول تفوق للهلال بفارق نصف سلة (27-26)، وفي الربع الثاني أضاف الهلال 25 نقطة مقابل 23 نقطة للاتحاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال (52-49)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 51 نقطة والهلال 29 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (100-81) ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة، بينما صار الهلال بـتسع نقاط.

فوز الأهلي طرابلس على المروج

بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج جمع اللقاء المروج وضيفه الأهلي طرابلس، جاء في الربع الأول ليشهد تقدم المروج بفارق ست نقاط (26-20)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي 18 نقطة مقابل 14 نقطة للمروج، لينتهي الشوط الأول بتقدم المروج بفارق سلة (40-38)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 42 نقطة مقابل 29 للمروج لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة (80-69).

الأهلي طرابلس رفع رصيده إلى النقطة الخامسة عشرة وصار المروج بـ11 نقطة.

الترتيب بعد الجولة الثامنة

الصدارة للأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة 16 نقطة من سبع مباريات، أقرب الملاحقين الأهلي طرابلس 15 نقطة، الاتحاد 14 نقطة، النصر 13 نقطة، المروج 11 نقطة، الشباب 10 نقاط، الهلال تسع نقاط، المدينة ثماني نقاط.

اليوم الإثنين 4 مباريات

يتجدد الموعد مع أربع مباريات بمجمع سليمان الضراط، تُقام مباراتين الهلال يلتقي الأهلي طرابلس، ومباراة الاتحاد والمروج وتم نقلها إلى مجمع سليمان الضراط ببنغازي، بعد قرار اللجنة الفنية بنقل جميع مباريات المروج للموسم الجاري خارج ملعبه.

وبالقاعة الكبرى بطرابلس تُقام أيضا مباراتين، المباراة الأولى ستجمع الشباب مع النصر، والمباراة الثانية ستجمع المدينة والأهلي بنغازي.