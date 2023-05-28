الدبيبة عن انتخابات زوارة ودرج: تؤكد تمسك الأهالي بالانتخابات وسيلة وحيدة للتغيير

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، أهالي بلديتي زوارة ودرج على انتخاب المجلسين البلديين، معتبرًا أن هذه العملية تؤكد تمسُّك أهالي البلديتين «بالانتخابات وسيلة وحيدة للتغيير».

وغرد الدبيبة على «تويتر» قائلًا: «أهنئ أهلي في بلديّتي زوارة ودرج على إنجازهم استحقاق انتخاب مجلسيهما البلديين، في مشهد حضاري ومشاركة مشرفة، تؤكد تمسكهم بالانتخابات وسيلة وحيدة للتغيير».

- إعلان النتائج المبدئية لانتخاب المجلسين البلديين زوارة ودرج

- إعلان نِسب المشاركة في انتخابات بلديتي زوارة ودرج

- إعلان أحدث نسبة مشاركة بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج

وتمنى الدبيبة «كل التوفيق لقائمة إيمال الفائزة في زوارة، وقائمة الوفاق المتفوقة في درج»، آملًا لهم التوفيق في خدمة أهلهم ومدنهم.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، النتائج المبدئية لانتخاب المجلسين البلديين زوارة ودرج، التي أجريت أمس السبت 27 مايو الجاري.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زوارة 66.6% من إجمالي المسجلين بسجل الناخبين، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي درج 74.9% من إجمالي المسجلين في البلدية، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة.

انفوغراف نشره الدبيبة على «تويتر» عن الانتخابات البلدية في زوارة وزليتن.