إعلان أحدث نسبة مشاركة بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، منذ قليل، أن نسبة الإقبال على الانتخابات في بلديتي درج وزوارة بلغت 24.5% و40.2% على التوالي.

ونشرت اللجنة صورًا لإقبال مواطنين من جميع الأعمار، بينهم شيوخ ونساء على التصويت في الانتخابات بالبلديتين.

انتخابات في زوارة ودرج

وبدأ صباح اليوم السبت الاقتراع في تمام الساعة التاسعة (بتوقيت طرابلس) دون أي تأخير يُذكر. وذكّرت اللجنة المركزية الناخبين بضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية، سواء بطاقة شخصية أو جواز سفر أو كتيب العائلة، وإظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع، لتسهيل عملية الاقتراع.

- بدء الاقتراع بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج (فيديو)

كما جددت اللجنة دعوتها للناخبين إلى «التحلّي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي، بعيدًا عن الجهوية، وتغليب المصلحة العامة».

من أحد مراكز الاقتراع بالانتخابات البلدية في مدينة درج، 27 مايو 2023. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

من أحد مراكز الاقتراع بالانتخابات البلدية في مدينة درج، 27 مايو 2023. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

من أحد مراكز الاقتراع بالانتخابات البلدية في مدينة زوارة، 27 مايو 2023. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

من أحد مراكز الاقتراع بالانتخابات البلدية في مدينة زوارة، 27 مايو 2023. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

من أحد مراكز الاقتراع بالانتخابات البلدية في مدينة زوارة، 27 مايو 2023. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)