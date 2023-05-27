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إعلان نِسب المشاركة في انتخابات بلديتي زوارة ودرج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 07:25 مساء
إعلان نِسب المشاركة في انتخابات بلديتي زوارة ودرج
المؤتمر الصحفي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أثناء إعلان نسب المشاركة الأولية في انتخابات درج وزوارة، 27 مايو 2023، (صورة من فيديو للجنة)
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية النسب الأوّلية للمشاركين في الانتخابات التي جرت ببلدتي زوارة ودرج منذ التاسعة صباح اليوم السبت، وذلك بعد إغلاق مراكز الاقتراع في البلديتين.

وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت أن نسبة المقترعين في بلدية زوارة بلغت 62.7%، وفي بلدية درج بلغت النسبة الكلية 69.5%، مؤكّدة أن هذه إحصاءات أوّلية.

لا خروقات أمنية في الاقتراع
وأشار إلى أن العملية الانتخابية في البلديتين جرت دون تسجيل أية خروقات أمنية، وفق تقارير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بوزارة الداخلية.

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ووجّهت اللجنة الشكر إلى أهالي البلدتين «لما لمسناه من روح المسؤولية الوطنية، مع الالتزام بلوائح العملية الانتخابية، والإقبال على الاقتراع».

انتخابات بلدية مرتقبة في الزاوية والجفرة
وتحدثت اللجنة عن فتح سجل الناخبين في بلديات الزاوية والشويرف ومسلاتة والجفرة وزلطن، لإجراء الانتخابات المحلية فيها خلال الفترة المقبلة.

وعن المرشحين الذين جرى اختيارهم، قال الناطق باسم اللجنة: «نتمنى أن يكون اختيارهم موفقًا ويصبّ في صالح خدمة الناخبين».

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