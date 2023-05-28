إعلان النتائج المبدئية لانتخاب المجلسين البلديين زوارة ودرج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، النتائج المبدئية لانتخاب المجلسين البلديين زوارة ودرج، التي أجريت أمس السبت 27 مايو الجاري.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زوارة 66.6% من إجمالي المسجلين بسجل الناخبين، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي درج 74.9% من إجمالي المسجلين بسجل الناخبين في البلدية، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة.

- إعلان نِسب المشاركة في انتخابات بلديتي زوارة ودرج

- إعلان أحدث نسبة مشاركة بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج

- بدء الاقتراع بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج (فيديو)

وأظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» لانتخابات المجلس البلدي زوارة التي تنافست عليها 8 قوائم، فوز قائمة زوارة «إيمال» بـ1030 صوتًا، التي حصلت على 22.1% من إجمالي أصوات الناخبين.

كما فازت قائمة «الوفاق» بانتخابات المجلس البلدي درج، بحصولها على 872 صوتًا بنسبة 59% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي تنافست عليها ثلاث قوائم.

النتئاج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي زوارة، الأحد 29 مايو 2023. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

النتئاج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي زوارة، الأحد 29 مايو 2023. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

النتئاج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي زوارة، الأحد 29 مايو 2023. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

النتئاج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي درج، الأحد 29 مايو 2023. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

النتئاج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي درج، الأحد 29 مايو 2023. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

النتئاج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي درج، الأحد 29 مايو 2023. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)