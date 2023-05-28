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«حكومة الوحدة»: صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 06:25 مساء
«حكومة الوحدة»: صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد الليبي
منشأة نفطية ليبية. (الإنترنت)
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نقلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بيانات حديثة عن صندوق النقد الدولي، أشاد خلالها بأداء الاقتصاد الليبي، بفعل التأثير الإيجابي لانتعاش أسعار النفط، وحدوث فوائض في الميزانية خلال العامين 2021 و2022.

وتفيد بيانات الصندوق، وفق منشور للحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن «السلطات الليبية حققت أخيرًا تقدمًا ملموسًا نحو تحسين تبادل البيانات وجمعها وتحقيق مبدأ الشفافية».

تراجع نسبي للتخضم في ليبيا
وأضاف الصندوق أن أسعار النفط شهدت انتعاشة بين العامين 2021 و2022، ما أدى إلى حدوث فائض في الميزانية والحساب الجاري لليبيا، لافتًا إلى تراجع التضخم نسبيًا في العامين 2021 و2022.

وقال إن مصرف ليبيا المركزي تمكن من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطات الدولية مدعومًا بمزيج من سعر الصرف الثابت وضوابط رأس المال، بحسب بيان حكومة الوحدة.

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%15 نموًا متوقعًا لإنتاج الهيدروكربونات في العام 2023
وتشير الحكومة، نقلًا عن صندوق النقد، إلى أن البنك المركزي أدخل أنظمة واسعة النطاق تهدف إلى تحديث القطاع المالي، متوقعًا في الوقت نفسه نمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% في العام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميًا في 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا في 2023.

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