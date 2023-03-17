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تقرير «إسكوا»: الصراع الداخلي والحرب الأوكرانية يرفعان التضخم في ليبيا إلى 15%

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 17 مارس 2023, 01:01 مساء
تقرير «إسكوا»: الصراع الداخلي والحرب الأوكرانية يرفعان التضخم في ليبيا إلى 15%
من سوق الخضروات والفواكه في سرت. (بوابة الوسط)
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يعاني الاقتصاد الليبي على أكثر من جبهة، مع استمرار الصراع السياسي والتوترات الأمنية في البلاد من جهة وتداعيات الحرب في أوكرانيا من جهة أخرى، وهو ما انعكس سلباً على المستهلكين بتضخم في أسعار السلع منذ بداية العام حتى أوائل مارس تخطى نسبة 15 %، حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا). 

وأصدرت اللجنة تقريراً بعنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2021-2022»، ذكرت فيه أن تأجيل الانتخابات الليبية منـذ ديسـمبر 2021 أدى إلـى تفاقـم التوترات السياسـية والانقسام الوطني.

هـذا التوتر اشتد مـع المخاوف الأمنية، إذ حدث بعدها تعطيـل إنتاج النفط، حيـث توقف وشهد تصعيداً ببعــض الموانئ الرئيسية، وفق اللجنة مضيفة أنه ذا استؤنف إنتــاج النفــط وتصديره طيلة العام 2023 بمسـتوياته التي كان عليها في العام 2021 «فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسـبة 3.33 % فـي العام 2023، وبنسـبة 7.5 % فـي العام 2024».

توقعات متفائلة
غير أن تضخم أسعار الاستهلاك سيسجل فــي ليبيا انخفاضاً في مجمل أرقام العام الجاري عن العـام 2022 مع أن البلد لا يزال متأثراً بالأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة والتي تفاقمت بسبب الزيادة الدولية فــي أسعار المواد الغذائية بعـد اندلاع الحرب فـي أوكرانيا، حسب التقرير.

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وبعد وصول معدل التضخم إلـى 2.26 % فـي العـام 2022، متوقع أن ينخفض إلى 8.15 % فـي العام 2023، وإلى 3.10 % في العام 2024. في حين تستقر معدلات البطالة وسط الليبيين عند 16 % خلال العامين المقبلين، وفق توقعات اللجنة.

ارتفاع ضريبة الدخل على الشركات
كما أشارت اللجنة الأممية إلى المعدلات الكلية لضريبة الدخل على الشركات في ليبيا، إذ تصل إلى 20 % بينما تكبدت البلدان العربية خسائر بنحو 6.8 مليــار دولار مـن الإيرادات الضريبيـة السـنوية بسـبب التجاوزات المتصلة بالضرائب علــى الشـركات.

وتشـير تقديرات شبكة العدالة الضريبية إلى خسائر بقيمة 2 مليار دولار مــن خلال تيسير التجاوزات الضريبية التي تمارسها الشركات في المنطقة، وبالدرجة الأولى في كل من ليبيا والجزائر والعـراق.
وتحدثت اللجنة عن سهولة وقــوع البلــدان المتأثــرة بالصراعات فريسة لاستخدام الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي المضاربة وبالتجاوزات الضريبية التـي تمارسـها الشركات بما فيها الاستثمارات الوهمية، حيـث الأضرار التي تقع في ليبيا والعـراق تفـوق مـا تتعرضـان لـه بعشـر مـرات في مناطق أخرى.

ونوهت بأن أسعار الغاز الطبيعي ازدادت في أوروبا بستة أضعاف تقريبا بين ديسمبر 2020 ويونيو 2022، وكان الصراع هو السبب الرئيسي في تلك الزيادة الحادة، وهو ما قد يفيد الدول العربية المصدرة للغاز.
وسجلت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ارتفاعاً حاداً بعد أن عطلت الحرب النشاط الزراعي في أوكرانيا، مما أسهم في انخفاض إنتاج المحاصيل بنحو 40 %، وما كادت البلدان العربية تدخل في طور التعافي من تبعات جائحة «كوفيد- 19» حتى نشبت الحرب في أوكرانيا، فأوقعت آثاراً اقتصادية كبيرة بعضها إيجابي، وبعضها سلبي.

ليبيا مستفيدة من أسعار الطاقة
واستفادت بعض البلدان من تزايد أسعار الطاقة كما هو حال ليبيا، بينما عانت بلدان أخرى من الأعباء الإضافية لهذه التكاليف، علاوة على تناقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة وتدفق المساعدات الدولية.
من جهة أخرى، تكشف أرقام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية خلال فترة الحرب، مقارنة بالسنوات الماضية، إذ وصل عدد الفقراء بالمنطقة إلى نحو 130 مليون شخص بكل الدول العربية، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي يفاقمها وضع الحرب في أوكرانيا.

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