في العدد 382: باتيلي يفتح المسار العسكري.. والهجرة العشوائية «قنبلة موقوتة»

القاهرة - بوابة الوسط

بعنوان «باتيلي يعزّز مبادرته بفتح المسار العسكري» يصدر تقرير موسع بالصفحة الأولى في العدد 382 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس. ويرصد التقرير كيف يعمل مجلسا النواب والدولة على تقليم خطة المبعوث الأممي التي طرحها على مجلس الأمن.

ونُطالع في الصفحة الثالثة موضوعًا عنوانه «في غياب مؤسسة عسكرية وأمنية موحدة.. هل تُعرقل المجموعات المسلحة حلم الانتخابات قبل نهاية 2023؟».

للاطلاع على العدد 381 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وحوت الصفحة الرابعة موضوعين يتصدرهما تقرير عن مخاوف من انفجار قنابل المهاجرين الموقوتة داخل ليبيا. أيضًا نطالع موضوعًا بعنوان «رغم سحب مجلس النواب بعض اختصاصاته؛ شكشك ومختار: «المحاسبة» مستمر في أداء مهامه».

ويتصدّر الصفحة الخامسة موضوع بعنوان «اتهامات أميركية جديدة: «فاغنر» تمنع السلام في ليبيا»

وينقل عن مجلة منبر الدفاع الأفريقي أن المجموعة الروسية تمتلك ثلاث قواعد جوية ومعسكرات ومتعاونين على الأرض الليبية.

كما نقرأ موضوعًا عنوانه «حلم مشروع الحزام الأخضر الأفريقي يتلاشى». وفي الصفحة نقرأ أيضًا موضوعًا يرصد مبادرة تجمع كل أبناء الوطن الليبي وجاء بعنوان «..بسلاح الروبوتات.. شباب ليبيون يسعون إلى تطوير بلدهم».

للاطلاع على العدد 381 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كواليس عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وإلى أخبار العرب والعالم، ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها موضوع عنوانه «5 ملفات ساخنة تختبر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران».

أما الصفحة السابعة فيتصدرها موضوع جاء تحت عنوان «تونس.. بعد برلمان الأمر الواقع.. البلديات في الطريق».

أيضًا وتحت عنوان «انتفاضة جديدة.. جيل من المقاومين الفلسطينيين وغليان بالضفة»، ونقرأ في الصفحة نفسها تقريرًا عن الوضع في فلسطين المحتلة.

نقاشات دولية لإنعاش إنتاج نفط ليبيا

ومن الشأن العربي والدولي إلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير بعنوان «نقاشات مع صندوق النقد والبنك الدولي لإنعاش إنتاج النفط وتحسين الوضع المالي».

ويتصدّر الصفحة التاسعة موضوع عنوانه «الصراع الداخلي والحرب الأوكرانية يرفعان التضخم في ليبيا إلى 15%».

للاطلاع على العدد 381 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

الفلاح عضوًا بالهيئة العربية للمسرح

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعات منها موضوع بعنوان «الهيئة العربية للمسرح تعلن علي الفلاح عضوًا بمجلس الأمناء».

ومن الثقافة إلى صفحة الفن وفيها موضوع عنوانه «بـ7 جوائز.. إفريثينغ إفريوير آل أت وانس يستحوذ على الأوسكار». وأيضًا نطالع موضوعًا يلقي الضوء على عدد من المسلسلات المصرية التي ستعرض في رمضان.

الزناد ينطلق بحزام الأساطير على حساب بطل فرنسا

وإلى الرياضة، ونطالع في صدر الصفحة الرابعة عشر موضوعًا عن الملاكم الليبي العالمي وعنوانه «الزناد ينطلق في 2023 بحزام الأساطير على حساب الفرنسي ديالو».

وفي الصفحة الخامسة عشر نتابع منافسات الجولة الخامسة في بطولة أبطال الكؤوس الأفريقية، ونقرأ موضوعًا بعنوان «الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في الكونفدرالية».