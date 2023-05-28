المشري يشارك الدبيبة في المؤتمر الدولي للتحكيم

القاهرة - بوابة الوسط

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن رئيسه خالد المشري شارك في المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا، الذي حضره أيضًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، برغم الخلافات الأخيرة بين الجانبين.

وقال المشري في كلمة خلال المؤتمر، إن التحكيم الدولي له دور مهم في تنظيم العمل التجاري والاستثماري، داعيًا الرقابة الإدارية إلى تبني «هذه الندوات البناءة لما لها من دور مهم في حفظ الحقوق».

خلاف المشري والدبيبة يظهر في صفحات التواصل

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عبر صفحته على موقع «فيسبوك» صورًا من المؤتمر يظهر فيها بعض وزراء ومسؤولي حكومة الوحدة، ولا يظهر فيها الدبيبة نفسه، بينما نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة صورًا تظهر المشري يدير وجهه للدبيبة.

ويرفع المؤتمر شعار «الواقع والآفاق»، ونظمته نظمته هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية.

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الدبيبة يدعو إلى مواكبة التشريعات والقوانين الدولية

بدوره، تحدث الدبيبة عن «أهمية مواكبة التشريعات والقوانين الدولية والتزام الحكومة بتعزيز القدرات في مجال التحكيم وتطوير التشريعات المحلية، لضمان توفير بيئة مواتية لتنفيذ القرارات التحكيمية»، وأشار إلى ضرورة التعرف على التحديات والتطورات العالمية في مجال التحكيم تعزيزًا للتبادل الثقافي.

ومساء أمس، اتهم المشري الدبيبة بالتدخل في الأزمة الأمنية بمدينة الزاوية، قائلًا- خلال تصريحات تلفزيونية- إنه مسؤول عن ضرب المدينة لتهديد النائب عمر بوزريبة.

جانب من مشاركة المشري خلال المؤتمر الدولي للتحكيم بطرابلس، 28 مايو 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)