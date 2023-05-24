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شكشك يشارك في نقاش عربي حول دعم استقلالية الأجهزة الرقابية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 07:43 مساء
شكشك يشارك في نقاش عربي حول دعم استقلالية الأجهزة الرقابية
رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ندوة لمنظمة «الأرابوساي» استضافها ديوان المحاسبة القطري، الأربعاء 24 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
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شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، وعضو مجلس النواب ربيعة أبوراس، في اختتام ندوة «دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية» التي استضافها ديوان المحاسبة القطري، وعقدت على مدار يومين متتاليين، بالتعاون مع مبادرة تنمية «الأنتوساي»، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي».

حضر الندوة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة وممثلين عنها، بالإضافة إلى ممثلي السلطات التشريعية في الدول العربية، وتناولت عرض نتائج تقييم الاستقلالية الذي أجرته منظمة الارابوساي على مستوى الدول الأعضاء بالمنظمة، بحسب بيان نشرته صفحة الديوان على «فيسبوك».

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وناقشت الندوة النتائج التي حظيت بمداخلات من قبل ممثلي البرلمانات العربية، بالإضافة إلى مناقشة تحديد الأولويات المطلوبة لمعالجة فجوات الاستقلالية، باعتبارها من المتطلبات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الاستراتيجية القادمة على مستوى منظمة «الأرابوساي».

وتطرقت الندوة إلى تنسيق جهود الأجهزة في هذا المجال، بالتعاون مع لجنة بناء القدرات بـ«الأرابوساي»، وتقديم مقترح يمثل خارطة طريق للعرض بالاجتماع المقبل، لاعتماده من الأجهزة.

رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ندوة لمنظمة «الأرابوساي» استضافها ديوان المحاسبة القطري، الأربعاء 24 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ندوة لمنظمة «الأرابوساي» استضافها ديوان المحاسبة القطري، الأربعاء 24 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ندوة لمنظمة «الأرابوساي» استضافها ديوان المحاسبة القطري، الأربعاء 24 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ندوة لمنظمة «الأرابوساي» استضافها ديوان المحاسبة القطري، الأربعاء 24 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ندوة لمنظمة «الأرابوساي» استضافها ديوان المحاسبة القطري، الأربعاء 24 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ندوة لمنظمة «الأرابوساي» استضافها ديوان المحاسبة القطري، الأربعاء 24 مايو 2023 (ديوان المحاسبة)
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