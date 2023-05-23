شاهد في «وسط الخبر»: هل تخرج القاعدة الدستورية من زقاق بوزنيقة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على النتائج التي أعلنتها اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، عقب اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وقالت اللجنة إنها حققت توافقًا كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

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ورغم إعلانها خطوطًا عريضة من دون تفاصيل، فإن الآمال لا تزال معقودة على نجاحها في الاتفاق على قاعدة دستورية يمكن من خلالها إجراء انتخابات اقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي موعدًا لها بنهاية العام الجاري، ووقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة جلال الشويهدي إنها «ربما تجرى مطلع العام المقبل».

في ضوء هذه التطورات، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الباحثة والمحللة السياسية شريفة لموير، والكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، وأستاذ القانون الدولي والدراسات الاستراتيجية محمد بدون.

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