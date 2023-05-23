  • Alwasat News
Atwasat

لجنة «6+6» تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 09:49 مساء
لجنة «6+6» تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات
alwasat radio

دعت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.

وقالت اللجنة في بيان عقب مشاورات في المغرب، مساء الثلاثاء: «نود لفت انتباه الرأي العام إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة أمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعا تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف».

جاء ذلك في بيان عقب جولة جديدة من المشاورات بمدينة بوزنيقة المغربية، تلاه رئىس وفد المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة.

وشددت اللجنة المشتركة على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، معلنة أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة النصر والصداقة

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة النصر والصداقة
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»

للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»
مسؤول: خطر سقوط جسر جنوى الإيطالي كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة

مسؤول: خطر سقوط جسر جنوى الإيطالي كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك

الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك
المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية

المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية
الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب

الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب
ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام

ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام
طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا

طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا
النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل

معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تناقش مع وزير خارجية إيرلندا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
المنقوش تناقش مع وزير خارجية إيرلندا تعزيز التعاون المشترك بين ...
«الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام
«الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا ...
الطوارق يجددون المطالبة بتمثيل سياسي عادل وتسوية أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية
الطوارق يجددون المطالبة بتمثيل سياسي عادل وتسوية أوضاع أصحاب ...
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن
الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
الشويهدي: الانتخابات ربما تجرى مطلع العام المقبل
الشويهدي: الانتخابات ربما تجرى مطلع العام المقبل...
لجنة «6+6» تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات
لجنة «6+6» تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات...
لجنة «6+6» تعلن التوافق حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة
لجنة «6+6» تعلن التوافق حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس ......
الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع ......
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج ......
المزيد