الشويهدي: الانتخابات ربما تجرى مطلع العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» جلال الشويهدي، إن الانتخابات «ربما تجرى مطلع العام المقبل»، وذلك لأنه يجب أن يجري تنظيم هذا الاستحقاق «خلال 240 يومًا من إصدار قوانينها» وفق ما أكده رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة.

جاءت تصريحات الشويهدي وبوليفة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الثلاثاء في منتجع بوزنيقة بالمغرب غرب انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية المكلفة من مجلسي النواب والدولة.

أجواء إيجابية تفاؤلية سادت اجتماعات بوزنيقة

ونفى الشويهدي خلال المؤتمر الصحفي، وجود أي ضغوط تمارس على أعضاء اللجنة، بينما أكد بوليفة أنهم جاءوا إلى المغرب لتحقيق توافقات تفضي إلى حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا.

- لجنة «6+6» تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات

- لجنة «6+6» تعلن التوافق حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة

كما أكدا أن «أجواء إيجابية تفاؤلية سادت الاجتماعات» التي بدأت أمس الإثنين، وأنهم حققوا «توافقًا بخصوص انتخاب رئيس ليبيا ومجلس الأمة» الذي سيكون السلطة التشريعية القادمة التي ستتشكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

تقدم حول مقاعد مجلسي النواب والشيوخ

وأضاف الشويهدي وبوليفة أنهم حققوا تقدمًا حول مقاعد مجلسي النواب والشيوخ القادمين، وأنهم حريصون على الوصول لإطار توافقي وشامل للانتخابات لأن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة الوطن.

وطالب الشويهدي وبوليفة بضرورة تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاق الانتخابي الذي سيجري تنظيمه «وفق إجراءات متزامنة»، مجددًا التأكيد على أن مناقشات أعضاء لجنة «6+6» في المغرب اتسمت «بأجواء إيجابية» وتوافقوا خلالها حول نقاط انتخاب رئيس الدولة والبرلمان وكيفية إشراك الأحزاب السياسية.