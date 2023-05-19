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في برقية إلى القمة العربية.. بوتين يؤكد دعم الحلول السلمية للأزمات في ليبيا والسودان وسورية واليمن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 04:49 مساء
في برقية إلى القمة العربية.. بوتين يؤكد دعم الحلول السلمية للأزمات في ليبيا والسودان وسورية واليمن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة بشكل فعاّل، مشيرًا إلى دعم بلاده الحلول السلمية للأزمات في السودان واليمن وليبيا وسورية، مع الاحترام الثابت لسيادة الدولة وأحكام القانون الدولي القائمة.

وقال بوتين في برقية بعثها للمشاركين في القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة في جدة، إن «روسيا تولي تقليديًا أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية وتعاون الشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل الاستجابة للتهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة، بشكل فعال»، حسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم» عن ما جاء على موقع الكرملين الإلكتروني.

وأكد أن روسيا ستستمر في تقديم «كل مساعدة ممكنة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي تستضيف صاحبتها المملكة العربية السعودية، القمة الحالية لجامعة الدول العربية».

وأضاف: «نعتقد أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع».

زيلينسكي يحضر القمة
وجاء تلك البرقية في الوقت الذي حضر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية حيث أكد أن بلاده مجبرة على مواصلة الحرب مع روسيا، لأنه «لا أحد يوافق على تسليم أرضه».

زيلينسكي: مجبرون على مواصلة الحرب.. لا أحد يوافق على تسليم أرضه
- الرئيس الأوكراني يتهم زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا

وقال زيلينسكي إن بلاده «لن تخضع أبدا للمطامع الروسية.. مجبرون على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه»، متهمًا زعماء عرب بـ«غض الطرف» عن تصرفات روسيا في بلده، وطالب بموقف موحد «لإنقاذ الناس» من السجون الروسية.

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